Benevento, Sena: "Si sta creando un bel gruppo. Voglio dare il massimo" Le parole del giovane difensore giallorosso: "Possiamo fare bene". E su Auteri...

Francesco Sena scalpita in vista della nuova stagione. L'esterno giallorosso è determinato a scendere in campo con maggiore continuità nel prossimo campionato di Serie C: "Sono prontissimo. Si sta creando un bel gruppo, ci sono tutte le basi per fare bene. In rosa sono presenti ragazzi professionisti e di qualità, possiamo fare davvero bene per portare il Benevento dove merita".

Sena: "Voglio dare il massimo"

Con il cambio di modulo, ci saranno richieste diverse per Sena da parte di Auteri: "Devo dire che mi piace di più perché posso essere più presente in fase offensiva. Spero di dare il massimo per la società, la squadra e i tifosi. Il mister? Si sta comportando bene, ci fa stare nel migliore dei modi. Il ritiro di Cascia ci è servito per stare insieme, per legare ancora di più tra noi. Il mio obiettivo? Ovviamente è sempre quello di giocare e di dare il massimo per la maglia giallorossa".