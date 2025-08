Benevento al completo? Lo diranno le prossime sfide con Frosinone e Montecelio La preparazione riprende martedì 5, venerdì il test in Ciociaria: diretta su Canale 16

Domenica di riposo, ma già domani qualcuno dei giallorossi riprende. Specificamente chi ha più bisogno di altri di lavorare. Martedì 5 ricomincia, invece, il lavoro di tutto il gruppo. Sarà un'altra settimana importante: sulla strada l'amichevole allo Stirpe contro il Frosinone di venerdì 8 agosto (17,30, diretta sul Canale 16 del digitale terrestre di Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv). Si avvicina a grandi passi la prima partita ufficiale della stagione, sabato 16 agosto alle 21 al Vigorito contro il Guidonia Montecelio, squadra romana neo promossa in serie C e guidata da una vecchia conoscenza dei tifosi sanniti, quel Ciro Ginestra, fiero avversario in più occasioni dei giallorossi.

Organico già competitivo, ma...

Il Benevento, dopo l'impegnativa campagna acquisti della società, ha già un organico di prim'ordine, ma non è detto che, malgrado l'ufficialità del 16° nuovo arrivo (il portiere Danilo Russo dal Giugliano), sia stata ancora apposta la parola fine sulle operazioni della strega. Al di là delle possibili uscite che dovranno snellire un roster abbondante (ma i cosiddetti “dissidenti” sono fuori dai giochi della nuova avventura, bisogna solo attendere che si trovino squadre in grado di ingaggiarli), la domanda che tanti (e anche la società..) si pongono è se la squadra attuale sia da considerare al completo. Una valutazione che toccherà al presidente, a Carli e ad Auteri. L'amichevole di Frosinone e la prima di Coppa col Guidonia, potrebbero anche dare risposte concrete al quesito.

Borello, c'è anche il Giugliano

Sul fronte delle uscite si parla già da alcuni giorni di Borello in predicato di andare al Trento. Una trattativa che sembrava in chiusura, ma che in realtà non ha mai ha avuto i crismi della certezza. Il giocatore ha atteso vanamente una chiamata da parte della società trentina, che non è arrivata. E' invece arrivata la richiesta da parte del Giugliano, che apre altri scenari sulla possibile cessione dell'ex Monopoli.