Frosinone-Benevento cambia di nuovo location Si torna a Ferentino, rimangono le porte chiuse e il divieto anche ai giornalisti

L'amichevole tra Frosinone e Benevento programmata per venerdì 8 agosto non trova pace. E cambia di nuovo location. Si torna a alla “Città dello sport” di Ferentino alle 18. Quello che non cambia è lo “status” dell'amichevole a porte chiuse e “vietata” anche ai giornalisti.

Rimane garantita la diretta di Ottochannel Calale 16 del Digitale Terrestre.