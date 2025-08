Il Benevento domani riprende la preparazione: migliorano Manconi e Simonetti Questo pomeriggio ripresa solo per alcuni giocatori

Già questo pomeriggio l'Imbriani riapre i cancelli per alcuni giallorossi che hanno bisogno di rifinire meglio la preparazione e curare qualche dettaglio in più. Ma, come abbiamo già scritto, la ripresa canonica della preparazione arriverà domani pomeriggio. Settimana importante per il Benevento che prelude molto presto all'ultima amichevole pre-campionato, quella programmata per venerdì 8 contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Un'amichevole che è stata sbalzata da una “location” ad un'altra, ma che ora è definitivamente assegnata a Ferentino. Si giocherà alla “Città dello Sport” del centro ciociaro alle 18.

Notizie dall'infermeria giallorossa

Il Benevento farà ancora a meno, forse per l'ultima volta in questa fase iniziale della stagione, di Manconi e Simonetti. I due sono in chiara ripresa, ma entrambi anche questa settimana faranno lavoro differenziato rispetto alla squadra. Come è risaputo l'attaccante milanese ha subito, proprio nel test di esordio contro la Roma Primavera, una distrazione di primo grado al collaterale. Non è il caso di affrettare i termini del recupero, che comunque procede senza alcun intoppo. Stesso discorso per Pierluigi Simonetti, che una quindicina di giorni fa in allenamento ha subito una distrazione di primo grado al retto femorale che lo ha costretto a fermarsi. Ma ora anche lui è in netta ripresa.

La squadra giallorossa, a Ferentino l'8 agosto, ritroverà un paio di sue vecchie conoscenze: il greco Ilias Koutsoupias e il mancino Edoardo Masciangelo, che proprio nel pomeriggio di oggi rilascerà la sua prima intervista di presentazione.