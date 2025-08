Alvini: "Col Benevento test importante per il Frosinone" Nella squadra ciociara presentato l'ex giallorosso Eduardo Masciangelo

Si avvicina a grandi passi l'amichevole di venerdì 8 a Ferentino (sede definitiva, crediamo...) contro il Frosinone. Mister Alvini dà grande importanza a questo test, che arriva prima dell'esordio in Coppa Italia. “Quella col Benevento è un’amichevole di livello contro una squadra molto forte e credo che sarà un buon banco di prova. Quindi è stata una settimana molto importante per noi. Successivamente avremo la partita di coppa ma sarà tutto un altro discorso. Dobbiamo concentrarci per fare bene in questi ultimi giorni, in modo da arrivare preparati all’amichevole di venerdì che è molto importante”.

Nel frattempo il Frosinone ha anche presentato l'ultimo arrivato in casa ciociara, Eduardo Masciangelo. Il mancino romano, che ha la mamma di Frosinone, come tutti ricordano ha militato nelle file del Benevento per due stagioni e mezza (21-22, 22-23 e 23-24) con 66 presenze e un gol in giallorosso. Venerdì sarà un ex della sfida amichevole di Ferentino.