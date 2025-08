Benevento, Russo: "Le avversarie dovranno temere di giocare al Vigorito" Le parole del nuovo portiere giallorosso: "Pronto a fare ciò che mi ha chiesto la società"

È arrivato l'annuncio di Danilo Russo che ha cominciato con grande entusiasmo l'esperienza giallorossa: "La società mi ha chiesto di mettermi a disposizione della squadra e del club stesso, cosa che farò molto volentieri. Sono estremamente contento di essere qui e di poter dare il mio contributo nel migliore dei modi".

"La società ha operato in maniera ineccepibile"

Russo ha poi proseguito: "A 38 anni non è affatto semplice essere chiamati da una società che ha un blasone come quello del Benevento. Che dire, ho subito colto l'occasione per cercare di concludere il prima possibile l'operazione. La proprietà è forte, ha sempre operato in maniera ineccepibile. Anche quest'anno ha fatto molti acquisti, uno migliore dell'altro. Ritrovo Salvemini con cui ho condiviso l'esperienza a Giugliano. Come lui, sono arrivati tanti altri calciatori importanti. Insieme dovremo cercare di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati".

Russo e l'esperienza in Serie C

Russo conosce benissimo la categoria e ha tracciato la linea da seguire: "Mi aspetto un campionato che si deciderà soprattutto nel girone di ritorno. Dovremo partire subito forte, ma la cosa più importante è che tutti dovranno avere paura di venire a giocare qui e di incontrare il Benevento in casa propria. Mi aspetto il massimo impegno per arrivare in alto e per raggiungere gli obiettivi".

Russo e il terzetto dei portieri

Russo va a completare la squadra dei portieri insieme a Vannucchi ed Esposito: "Per me è un piacere lavorare con loro. Vannucchi non lo conosco, ma ci legano tanti confronti passati. Esposito è un giovane importante, la società ci punta molto. Lo aiuteremo nel prosieguo della sua carriera".