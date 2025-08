Benevento, su Borello c'è il Giugliano Nuove ipotesi sul ruolo occupato da Manconi e Carfora

I giallorossi si stanno preparando per l'amichevole di venerdì col Frosinone. Sarà un banco di prova importante per capire a che punto è la condizione dei calciatori e quali sono le sinergie raggiunte finora. Ma anche Marcello Carli è al lavoro per mettere in atto il mercato in uscita. Dovrà muoversi qualcosa. Su Borello c'è una richiesta del Giugliano.

Bisognerà capire anche il futuro di Mario Perlingieri, possibile un prestito per l'attaccante che dovrà trovare una squadra che gli possa dare spazio per il processo di crescita avviato nella passata stagione. La società sannita ha voluto subito mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Occupare tutti i ruoli per dare la possibilità ad Auteri di lavorare in questo periodo estivo e partire col piede giusto nelle prime giornate di campionato.

All'esordio ci sarà il Crotone. Ma resta il rebus sul ruolo di esterno a sinistra. Sia Manconi che Carfora sono a scadenza di contratto. Due le strade percorribili. Si potrà optare per il rinnovo dell'esperto esterno o puntare su una nuova figura inserendo Manconi nella lunga lista delle uscite. In società si sta facendo un'attenta analisi su queste due ipotesi. Conterà anche l'opinione di Gaetano Auteri.

In questa nuova stagione non si vuole lasciare nulla al caso. Il Benevento non si nasconde: l'obiettivo è la vittoria del campionato. Non ci sono state dichiarazioni da parte del patròn Oreste Vigorito che proprio stamani si è recato presso la struttura giallorossa per salutare i suoi collaboratori prima delle partenza per le vacanze estive. Il suo operato però palesa la volontà di quelli che saranno i prossimi obiettivi della Strega.