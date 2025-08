Benevento, l'attesa è finita: a Frosinone il nuovo capitano Migliorano le condizioni di Salvemini, Manconi e Simonetti ma salteranno l'amichevole

Si pensa al Frosinone. Un'amichevole. In dubbio. Ma sarà anche un banco di prova importante per valutare le condizioni dei giallorossi e per migliorare le sinergie di una squadra rivoluzionata in tutti i reparti. Per l'occasione non ci saranno Simonetti, Manconi e Salvemini. I tre si aggregheranno al gruppo a partire dalla prossima settimana. Lo staff medico preferisce evitare inutili rischi. Ma è tutto sotto controllo. Mario Perlingieri troverà spazio nell'undici titolare. Non cambia però la decisione societaria di mandarlo in prestito, fermo restando che dovrà arrivare una proposta valida per il club e per il calciatore.

LA FASCIA DA CAPITANO

Ma c'è una curiosità che incalza tra i tifosi. C'è voglia di conoscere il nome del nuovo capitano (lo scorso anno affidato a ben tre giocatori). L'attesa sta per finire. Il calciatore che a Frosinone indosserà la fascia sarà il capitano per la nuova stagione. A deciderlo sarà il gruppo tramite votazione. Finora il compito è stato affidato ad Angelo Talia, tra i veterani. Lui si candida, ma in pole ci sono anche i nuovi che hanno portato nel Sannio un bel bagaglio di esperienza e di personalità. Tra questi Scognamillo e Maita. I giochi sono aperti. La decisione avverrà in serenità. Ma a Frosinone con molta probabilità saranno sciolti i dubbi. La scelta è importante. Perché portare al braccio la fascia significa assumersi una grande responsabilità per gli equilibri della squadra.