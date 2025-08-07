Frosinone-Benevento in diretta su Ottochannel: i dettagli L'amichevole sarà visibile in esclusiva sul canale 16 e in streaming

Frosinone-Benevento non sarà accessibile al pubblico per motivi di ordine pubblico, ma l'attesa amichevole potrà essere vista in diretta esclusiva su Ottochannel canale 16. Oltre alla trasmissione in tv, sarà possibile anche utilizzare lo streaming che, ovviamente, è visibile a livello mondiale. Per la formazione guidata da Auteri è l'ultimo banco di prova prima dell'inizio della stagione. Il test col Frosinone potrà fornire delle risposte interessanti a quasi un mese dall'inizio della preparazione, verso poi l'esordio in Coppa Italia del prossimo 16 agosto contro il Guidonia Montecelio al Vigorito.