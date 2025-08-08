Benevento, Salvemini a disposizione contro il Frosinone

L'attaccante ha smaltito il fastidio alla tibia e sarà con la squadra a Ferentino

Benevento.  

La sua presenza era in dubbio, ma alla fine Salvemini farà regolarmente parte della trasferta di Ferentino. L'attaccante aveva rimediato un problema alla tibia, in occasione del gol messo a segno contro il Latina al Francioni. Salvemini si era allenato a Cascia, ma un problema familiare lo aveva costretto ad allontanarsi. Negli ultimi giorni si è sottoposto a maggiori controlli per fugare ogni dubbio. Il fastidio è rientrato, con l'ex Cerignola che sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone di Alvini. Il match, come noto, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ottochannel a partire dalle ore 18. 

