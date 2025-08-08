Benevento, Salvemini a disposizione contro il Frosinone L'attaccante ha smaltito il fastidio alla tibia e sarà con la squadra a Ferentino

La sua presenza era in dubbio, ma alla fine Salvemini farà regolarmente parte della trasferta di Ferentino. L'attaccante aveva rimediato un problema alla tibia, in occasione del gol messo a segno contro il Latina al Francioni. Salvemini si era allenato a Cascia, ma un problema familiare lo aveva costretto ad allontanarsi. Negli ultimi giorni si è sottoposto a maggiori controlli per fugare ogni dubbio. Il fastidio è rientrato, con l'ex Cerignola che sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone di Alvini. Il match, come noto, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ottochannel a partire dalle ore 18.