Diretta amichevole Frosinone-Benevento 0-0, LIVE

A Ferentino si gioca l'amichevole tra Frosinone e Benevento, con il match visibile in diretta esclusiva su Ottochannel. Le due formazioni fanno le prove generali in vista dei prossimi impegni ufficiali.
7' - Partenza propositiva dei giallorossi che hanno schiacciato il Frosinone
5' - Ci prova Ricci dal limite, ma la sua conclusione va al lato dopo una deviaizone
3' - Conclusione di Della Morte che va fuori dopo una deviazione
1' - Comincia Frosinone-Benevento
Frosinone-Benevento 0-0, il tabellino
Frosinone: Alen Sherri, Marchizza, Ghedjemis, Koutsoupias, Gelli, Calvani, Dixon, Chichero, Oyono, Monterisi, Calò. A disp.: Lolic, Palmisani, Biraschi, Gelli, Colley, Cichella, Oyono O., Ndow, Toci, Befani, Schietroma, Bracaglia, Barcella. All.: Alvini
Benevento: Vannucchi, Saio, Ricci, Prisco, Scognamillo, Ceresoli, Pierozzi, Maita, Salvemini, Della Morte, Perlingieri. A disp.: Esposito, Russo, Borghini, Viscardi, Romano, Sena, Tsingaras, Talia, Migniani, Lamesta, Mehic, Carfora. All.: Auteri