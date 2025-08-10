Benevento, goleade d'agosto: il bomber è Salvemini 4 gol complessivi per "Ciccio" che ha risolto le sfide con Latina e Frosinone

27 gol a zero. Il precampionato regala le prime indicazioni su una stagione che vuole stabilizzarsi su basi solide e su principi di gioco ben definiti. La predisposizione a fare la partita e a segnare quanti più gol possibile è sotto gli occhi di tutti. Anche se i numeri del precampionato possono essere ingannevoli e spesso lasciano il tempo che trovano.

Pressing e riconquista della palla

Auteri ha esercitato i suoi sul pressing feroce e sulla riconquista immediata della palla quando è tra i piedi dell'avversario. Con questi principi il gol viene da sé, anche se la strega ha dovuto fare a meno dopo la prima amichevole di Manconi, che si è fermato per il problema al collaterale, e non ha praticamente quasi mai avuto Mignani, che ha appena assaggiato l'aria della partita nel finale contro il Latina.

Salvemini, bomber d'estate

Il bomber d'estate è senz'altro “Ciccio” Salvemini, che ha segnato una doppietta all'Equipe Campania, poi ha risolto con due zampate le partite con Latina e Frosinone. A quota 4 gol ci sono anche Perlingieri, Carfora e Ciurleo. I primi due hanno calato il poker nell'amichevole contro il Calvi, il terzino-mediano ne ha fatti due contro la “morbida” compagine di terza categoria e due contro l'Equipe Campania. Va da sé, che pur senza togliere nulla alle performances dei tre ragazzi della cantera (da sottolineare anche il gol del giovanissimo Del Gaudio, classe 2008) le reti del bomber di Andria assumano una valenza maggiore. Delle doti dell'ex Cerignola abbiamo già detto: lavora di fisico nelle aree affollate, ma sa colpire con chirurgica precisione quando gli si presenta l'occasione.

Nelle amichevoli, potenziale offensivo dimezzato

Insomma questo Benevento sembra squadra votata all'offensiva, capace di rallentare il gioco quando ce n'è bisogno, pronta a velocizzarlo all'improvviso quando bisogna mettere le mani sulla partita. E dire che in attacco sono mancati due giocatori di sicuro affidamento in zona gol, come Jacopo Manconi e Guglielmo Mignani. Come dire che il Benevento ha giocato con un potenziale offensivo dimezzato e che in campionato, a prescindere da quello che potrà ancora accadere in ambito di mercato, potrà incidere molto di più. Le partite da tre punti si avvicinano con grande velocità, non resta che attendere.

Ecco i gol segnati nelle cinque amichevoli

4 gol Salvemini, Perlingieri, Carfora, Ciurleo. 2 gol: Lamesta e Ricci. 1 gol: Manconi, Pierozzi, Scognamillo, Della Morte, Saio, Del Gaudio, Viscardi.