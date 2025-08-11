Il Benevento punta il Guidonia, un avversario da non sottovalutare La squadra di Ginestra, neopromossa in Serie C, offre un buon mix di esperienza e gioventù

I primi impegni ufficiali si avvicinano a passo spedito, con il Benevento che sabato ospiterà il Guidonia al Vigorito. La formazione laziale può non dire nulla, ma i precedenti ci sono e anche abbastanza recenti, considerato che il club del presidente Fusano ha modificato la vecchia denominazione: da Monterosi Tuscia a, per l'appunto, Guidonia Montecelio. La squadra di Ginestra ha vinto il girone G di Serie D, garantendosi un immediato ritorno nel professionismo. Non sono state molte le amichevoli disputate nel corso del precampionato: il Guidonia ha fatto registrare una vittoria in casa del Poggibonsi e un buon pareggio a reti bianche contro il Latina di Alessandro Bruno.

Guidonia, tra esperienza e gioventù

L'obiettivo primario dei laziali è sicuramente quello di ottenere una salvezza tranquilla, ma il mercato effettuato è stato oculato e non è da escludere che le ambizioni possano essere più alte, garantendosi un posto nella nutrita griglia dei play off. Il Guidonia presenta un buon mix di elementi esperti e di giovani interessanti. In difesa c'è una "vecchia volpe" come Alessandro Malomo, così come Andrea Cristini che conosce bene la categoria. Da qualche giorno è approdato al Guidonia anche Erasmo Mulè, reduce dalla promozione in Serie B con l'Avellino. A centrocampo spiccano Santoro, Sannipoli, Mastrantonio e Ardizzone. In avanti, invece, le speranze sono tutte riveresate sul capitano, Aimone Calì, autore di 21 reti complessive nella scorsa stagione in Serie D. A completare il reparto, anche gli esperti Bernardotto e Zuppel.

Ginestra: "Con il Benevento test molto duro"

Dopo l'amichevole con il Latina, il tecnico Ginestra ha parlato così del match di Coppa Italia in programma contro il Benevento, come riportato da Il Calcio sul Web: "Un test molto duro. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, ci fa bene in questo momento trovare squadre che ci danno stimoli, in uno stadio importante, solo qualche anno fa il Benevento ha giocato in Serie A. Noi ci giocheremo la nostra partita, è un ostacolo importante ma può essere una fase di crescita, così ci caliamo subito nella categoria composta da squadre forti”.

foto tratta dal profilo Facebook ufficiale del Guidonia Montecelio