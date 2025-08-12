Benevento: dopo 22 giorni oltre mille abbonamenti in più dello scorso anno Per pareggiare i conti servirà però un impresa: perché mancano solo 19 giorni

Siamo giunti al 22° giorno della campagna abbonamenti denominata “Una storia da vivere”. Il risultato è senza dubbio lusinghiero, se viene rapportato a quello dello scorso anno. Un confronto non semplicissimo, per via delle date. Quest'anno la campagna è stata aperta il 21 di luglio, lo scorso anno il 1° luglio. Come dire che nella scorsa stagione i tifosi ebbero più tempo per pensare a quello che avrebbero dovuto fare e a sottoscrivere quell'atto di fede che è l'abbonamento per l'intero campionato.

Un confronto lo facciamo sul numero dei giorni trascorsi: nella passata stagione al 22° giorno erano stati sottoscritti 2.550 abbonamenti, quest'anno dopo gli stessi giorni di campagna siamo arrivati a quota 3.581. Il vantaggio è palese: in 22 giorni sono stati sottoscritte ben 1.031 tessere in più. Segno di un entusiasmo ritrovato e della consapevolezza di poter assistere ad un campionato importante.

Il problema consiste nei giorni che mancano alla chiusura, fissata per sabato 30 agosto. Lo scorso anno al 22° giorno di campagna si era appena al 21 luglio e alla chiusura mancavano la bellezza di altri 35 giorni. Questa volta invece i tifosi hanno a disposizione solo 19 giorni. Il dato finale, comprensivo anche delle proroghe concesse e della campagna di mini-abbonamenti fatta col nuovo anno, fu di 4.739 abbonamenti. In realtà non si è molto lontani dal traguardo della scorsa stagione, mancherebbero solo 1.158 tessere per pareggiare i conti. Ma bisognerà continuare a correre come in questi primi 22 giorni di campagna. Sarebbe un'impresa, non impossibile per i tifosi giallorossi. Ma che consentirebbe di mostrare il petto per aver fatto gli stessi numeri dello scorso anno, nonostante la delusione del passato campionato e soprattutto il minor tempo a disposizione.