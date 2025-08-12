Benevento, Ciurleo va farsi le ossa a Scafati La squadra "canarina" milita nel campionato di serie D e punta in alto

E' stato una delle rivelazioni più felici del precampionato,si è preso il lusso di segnare anche quattro gol ed ha regalato belle prestazioni. Marco Ciurleo, uno della "cantera" giallorossa va a farsi le ossa in una squadra che conta e che punta ad un campionato di vertice: è la Scafatese che milita nel campionato di serie D. Il ragazzo di Cinquefrondi (in provincia di Reggio Calabria) è pronto per un campionato importante che la Scafatese può garantirgli.

Ecco il comunicato della società giallorossa.

Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Marco Ciurleo, classe 2006, è stato trasferito a titolo temporaneo alla Scafatese.