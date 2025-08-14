Benevento, Iacoponi in prestito al Prato

Operazione in uscita per il Benevento che ha annunciato il passaggio in prestito di Iacoponi al Prato. Il calciatore è giunto in giallorosso lo scorso 24 luglio dal Trastevere, con il club sannita che gli farà vivere una esperienza in Serie D, dove troverà maggiore spazio. Ecco il comunicato ufficiale:
"Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Riccardo Iacoponi, classe 2007, è stato trasferito a titolo temporaneo alla società AC Prato. Il Club giallorosso augura a Riccardo una stagione ricca di crescita e soddisfazioni".