Benevento, Iacoponi in prestito al Prato Il giovane difensore vivrà una esperienza in forza al club toscano

Operazione in uscita per il Benevento che ha annunciato il passaggio in prestito di Iacoponi al Prato. Il calciatore è giunto in giallorosso lo scorso 24 luglio dal Trastevere, con il club sannita che gli farà vivere una esperienza in Serie D, dove troverà maggiore spazio. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Riccardo Iacoponi, classe 2007, è stato trasferito a titolo temporaneo alla società AC Prato. Il Club giallorosso augura a Riccardo una stagione ricca di crescita e soddisfazioni".