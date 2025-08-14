Parte la Coppa Italia di C: ora non la snobba nessuno La manifestazione tricolore vale anche un posto di preminenza nei play off

Si ricomincia col calcio vero, quello che fa salire il cuore in gola, che alimenta speranze, che si lascia alle spalle (si fa per dire...) il mercato e la stagione delle chiacchiere. Certo, i più disillusi diranno che è solo Coppa Italia, una competizione che alla fine non interessa mai a nessuno. Ma non è così, perchè in C ha un significato anche pratico: chi vince la manifestazione è promosso già alla prima fase dei play off nazionali. Che per qualcuno può essere un contentino, ma per tanti è un traguardo serio da perseguire.

Si comincia sabato 16, appena dopo Ferragosto: 56 squadre che inizieranno a darsi battaglia. E si continua domenica 17. Partita unica: in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

Per gli amanti della C è utile sapere che questi primi due turni preliminari non hanno copertura televisiva di Sky, bisognerà accontentarsi degli highlights trasmessi su You Tube dal canale ufficiale della Lega Pro. Le uniche partite che andranno in diretta su sky sono solo tre: sabato alle 21 Lumezzane-Inter U23, domenica alle 18 Ravenna-Cittadella e alle 21 Crotone-Catania.

Benevento-Guidonia, niente diretta

Non ci sarà spazio in Tv per Benevento-Guidonia che si gioca sabato alle 21. D'altra parte le tre partite scelte hanno qualche attrazione in più di questa prima dei giallorossi.

Che è invece essenziale per chi ha a cuore le sorti della strega. Che, a detta di tutti, si è regalata un mercato sontuoso e che ora ha il compito di tramutare in concretezza tutto ciò che i nuovi arrivi hanno fatto credere.

E' importante capire se questa squadra che sembra già modellata per un campionato di vertice, può essere ancora migliorata con un paio di innesti importanti. Così la sfida alla matricola Guidonia, pianeta abbastanza sconosciuto, ha un duplice significato: andare avanti nella manifestazione e capire se c'è bisogno ancora di qualche ciliegina per presentare una torta che faccia leccare i baffi ad ogni tifoso della strega.

Uno sguardo agli altri

Scendono in campo in tanti, ma Crotone-Catania è la partita che desta maggiore curiosità. Sono due possibili avversarie del Benevento nella corsa alla B, incuriosisce vederle subito affrontarsi. Per altro proprio i pitagorici saranno i primi avversari della strega in campionato. Interessanti anche le sfide tra Monopoli e Cosenza e tra Potenza e Cavese. Niente male anche Picerno-Trapani con i siciliani protagonisti di un mercato importante, nonostante debbano partire in campionato da un sanguinoso -8. Non si può non guardare con occhio interessato il derby tra l'ambizioso Casarano e il Team Altamura: i salentini hanno costruito una squadra che può essere l'autentica sorpresa in campionato.

Chiudiamo con Salernitana-Sorrento. I granata di Pino Raffaele sono ancora un cantiere aperto e il Sorrento non è il cliente più comodo. E' presto per fare previsioni, ma partire col piede giusto è quello che desiderano tutti.

Le partite che vedono coinvolte le squadre del girone C

Sabato 16

Gruppo 3

Ore 18:00

Giugliano-Pianese

Ore 21:00

Benevento-Guidonia Montecelio

Campobasso-Casertana

Gruppo 4

Ore 18:00

Monopoli-Cosenza

Potenza-Cavese

Ore 21:00

Foggia-Siracusa

Domenica 17 agosto

Gruppo 3

Ore 18:00

Latina-Gubbio

Gruppo 4

Ore 18:00

AZ Picerno-Trapani

Ore 21:00

Casarano-Team Altamura

Crotone-Catania

Salernitana-Sorrento