Benevento-Guidonia, i convocati di Auteri: Borghini squalificato. Out in tre I calciatori a disposizione di Auteri per il match di Coppa Italia

Sono ventidue i calciatori a disposizione di Auteri per il match di domani con il Guidonia, in programma al Vigorito alle ore 21 per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Mancano all'appello gli acciaccati Simonetti, Mignani e Perlingieri, oltre a Borghini: il difensore deve scontare una giornata di squalifica nella manifestazione tricolore, rimediata lo scorso anno quando era in forza all'Albinoleffe.



PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi.

DIFENSORI: Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi.

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras.

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Salvemini.

INDISPONIBILI: Borghini (squalificato), Simonetti, Mignani, Perlingieri.