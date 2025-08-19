L'ex Guido Carboni: "Il Benevento? In C non partirà mai da non favorito" Sulla avversarie ha le idee chiare: "Catania, Crotone, Salernitana, ma anche Foggia e Casertana"

Guido Carboni conosce bene la serie C e l'ambiente giallorosso. In un'intervista rilasciata a Tmw ha spaziato nei meandri della terza serie, parlando a lungo della strega, delle sue potenzialità e degli avversari da cui dovrà guardarsi.

“Il Benevento? In C non potrà mai partire come una “non favorita”. Riparte da Auteri, che aveva esonerato e poi ripreso l'anno scorso. Segno che la società ha voluto puntare più su di lui che sulla vecchia rosa. Il presidente Vigorito è molto ambizioso e punta a vincere anche quando parla di una stagione di attesa”

Sugli avversari più pericolosi della squadra giallorossa Carboni sembra avere già le idee chiare: “Catania, Crotone e pure Salernitana, anche se ripartire dopo due retrocessioni di fila è sempre difficile. Tra le squadre attrezzate ci sarà certamente il Cerignola, che lo scorso anno ha fatto benissimo. Ma starei attento anche a Foggia, nonostante i problemi societari, a Casertana, Monopoli e Trapani, che nonostante la penalizzazione ha allestito un organico importante”. Uno sguardo anche alla formazione U23 inserita nel girone Sud, l'Atalanta: “Le Under 23 hanno un livello tecnico altissimo. L'Atalanta ha un talento accertato, gli manca solo un po' di esperienza. E il girone meridionale farà bene a tanti giovani. Difficile fare pronostici con le squadre giovanili, ma quello che è certo è che possono battere chiunque”.

Inizia il campionato e all'esordio ci sarà già Crotone-Benevento: “Le prime giornate vanno sempre prese con le molle. Crotone e Benevento saranno protagoniste in questo campionato a prescindere dal risultato di questa prima partita allo Scida”.