Crotone- Benevento, designato l'arbitro dell'esordio in campionato Si tratta di un terzo anno che non ha precedenti con i giallorossi

Sarà Gianluca Renzi della sezione di Pesaro a dirigere il match tra Crotone e Benevento, in programma il prossimo 25 agosto per la prima giornata del campionato di Serie C. Il fischietto marchigiano è un terzo anno in Lega Pro, ma non ha precedenti con la Strega, se non due con le formazioni giovanili della Primavera e dell'under 17. In terza serie, Renzi ha diretto 36 incontri, caratterizzati da 12 successi interni, 8 pareggi e 16 exploit esterni. Ha concesso 5 rigori ed estratto in 10 occasioni il cartellino rosso.

Renzi sarà coadiuvato dagli assistenti Consonni di Treviglio e Taverna di Bergamo. Il quarto ufficiale sarà Mastrodomenico di Matera.