Abbonamenti Benevento, superata quota 4.000 Mancano 708 tessere alla quota dello scorso anno

Altre 62 tessere sottoscritte oggi e finalmente “scavallata” quota 4.000. Per la precisione gli abbonamenti sottoscritti sono arrivati questo pomeriggio (dato delle 18,35) a quota 4.031. Il dato da tenere d'occhio è sempre quello relativo allo sorso anno quando furono sottoscritti 4.739 abbonamenti. Al traguardo mancano 708 tessere e 10 giorni di campagna.

Questo il comunicato del Benevento.

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti relativa alla prossima stagione 2025/2026, "UNA STORIA DA VIVERE".

Vendita libera, alle 18:35 di oggi, 20 agosto 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 4.031.