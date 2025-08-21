Lega Pro, tutto ciò che c'è da sapere sul Football Video Support Con l'inizio del campionato, entra in gioco uno strumento

Sarà una prima giornata storica quella che si giocherà tra il 22 e il 25 agosto in Serie C Sky Wifi, dove debutterà il Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara.

La cerimonia d’apertura del campionato si terrà all’interno del rinnovato stadio Armando Picchi di Livorno, teatro della sfida tra i labronici e la Ternana in programma il 22 agosto alle 21:15 – dieci camere con drone per una produzione a standard elevati – con la presenza, come in tutti i campi della Serie C Sky Wifi, del Football Video Support (FVS).

In ogni stadio sarà installato un monitor – gestito da un review operator della CAN C – e gli allenatori avranno a disposizione due card FVS ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete).

Tutte le gare della Serie C Sky Wifi 2025-26, ricche di gol, talento e giocate spettacolari, potranno essere seguite su Sky e in streaming su NOW, con una partita a weekend su Rai Sport. L’opening day Livorno-Ternana verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre su Rai Sport andrà in onda il Monday night delle 20:30 tra Novara e Inter U23.