Il Novara ufficializza l'arrivo di Erik Lanini Era svincolato dal Benevento nelle cui fila ha giocato nelle ultime due stagioni

Il Novara ufficializza l'arrivo di Erik Lanini. Anzi per l'attaccante torinese, ex giallorosso, si tratta di un ritorno nelle file della squadra piemontese, avendovi già militato nella stagione 20/21 segnando 11 gol in 35 presenze.

Lanini, che ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione, già oggi sosterrà il primo allenamento coi nuovi compagni.

Nelle file del Benevento ha giocato un anno e mezzo (nel Sannio arrivò a gennaio del 2024) totalizzando 52 presenze (compreso play off) e 20 gol. In Coppa Italia due presenze e un gol.