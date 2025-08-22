Il Novara ufficializza l'arrivo di Erik Lanini. Anzi per l'attaccante torinese, ex giallorosso, si tratta di un ritorno nelle file della squadra piemontese, avendovi già militato nella stagione 20/21 segnando 11 gol in 35 presenze.
Lanini, che ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione, già oggi sosterrà il primo allenamento coi nuovi compagni.
Nelle file del Benevento ha giocato un anno e mezzo (nel Sannio arrivò a gennaio del 2024) totalizzando 52 presenze (compreso play off) e 20 gol. In Coppa Italia due presenze e un gol.