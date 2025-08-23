Crotone-Benevento. Longo: "Sfida difficile per entrambe, non definirà l'annata" Il tecnico rossoblù: "Voglio che la squadra abbia il fuoco dentro per partire subito bene"

Si avvicina il confronto tra Crotone e Benevento, in programma lunedì allo Scida con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Questa mattina, in conferenza stampa, il tecnico Emilio Longo ha parlato del big match della prima giornata di campionato. Il tecnico dei calabresi si è soffermato così sull'impegno con il Benevento: "Abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene. Devo dire che ci sono le giuste competenze all'interno di questa squadra. La società si è posta l'obiettivo di avere un'ottima rosa, senza spendere tantissimo. Il Benevento? Siamo veramente alla partenza, pensare che la prima possa rappresentare un momento rilevante per entrambe o che possa definire gli obiettivi stagionali, mi sembra troppo prematuro. Penso che la partita avrà un alto indice di difficoltà per entrambe, anche il Benevento credo che non sia contento di affrontare subito il Crotone. Scenderanno in campo due squadre forti che cercheranno di recitare un ruolo da protagonista nel corso del campionato. Sarà una sfida che potrà testare, in questo momento specifico, il grado di preparazione delle due squadre. Ciò che mi auguro è che la squadra abbia il fuoco dentro, ma non intendo soltanto alla motivazione, ma a tutte le componenti che concorrono alla prestazione. Vorrei che il gruppo arda di passione per testimoniare quanto voglia fare bene".