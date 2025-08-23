Crotone-Benevento story: 57 confronti in 77 anni la squadra giallorossa ha vinto tre volte allo Sfida: l'ultima il 28 ottobre del '21

57 confronti in 77 anni, una storia di sentimenti scossi tra Benevento e Crotone. Nata il 26 dicembre del '48 e mai terminata: totale di sfide dispari per via della finale play off secca del 14 giugno '98 per la promozione in C1 (a Lecce) . S'è giocato in ogni categoria, persino in A e in B, ora da due anni si è in C e il bilancio parziale dice che è andata meglio al Benevento, vincente il primo ottobre del 2023 al Vigorito (3-2, con rimonta dallo 0-2 e i gol di Simonetti, Pastina e ancora Simonetti) e poi protagonista di tre pareggi di fila. L'ultimo l'anno scorso proprio allo Scida con i gol del vantaggio di Manconi e Lamesta prima della rimonta crotonese firmata dalla doppietta di Tumminello. Complessivamente sono 57 i confronti sostenuti con 25 vittoria calabresi, 18 giallorosse e 13 pareggi.

Tre volte corsari allo Scida

In tutto sono solo tre gli acuti giallorossi allo Scida: il 7 marzo '76 il Benevento di Santin ebbe ragione degli squali con l'iniziale rete di Sartori, seguita dal pari di Messina. Il gol vittoria fu di Franceschelli. L'anno successivo 23 ottobre del '77 il Crotone vinse grazie ad un gol di Piras, ma nel pre-partita alcuni facinorosi avevano mandato in ospedale a colpi di sassi Vecchiè e Borghese: la responsabilità oggettiva allora in vigore capovolse il risultato finale in uno 0-2 a tavolino.

L'ultimo acuto in Calabria nel 2021 in B

Ultima vittoria del Benevento allo Scida il 28 ottobre del 2021 in serie B: la squadra di Caserta vinse quella sera per 2 a 0 con i gol di Letizia e Lapadula. Un bel ricordo prima della caduta in C per entrambe (quell'anno il Crotone – 21-22 -, poi toccò al Benevento – 22-23).

Quella di lunedì allo Scida sarà la 58a sfida tra le due squadre, una sfida infinita e mai banale.

Nella foto i giallorossi festeggiano Lamesta dopo il gol del momentaneo 2-0 allo Scida