Abbonamenti Benevento, resta solo una settimana per incrementare le vendite 31 le tessere sottoscritte oggi, la campagna chiude il 30 agosto

A sette giorni dalla sua chiusura la campagna abbonamenti del Benevento Calcio ha raggiunto la cifra di 4.154 tessere sottoscritte. Non è stato un sabato molto brillante: solo 31 gli abbonamenti sottoscritti dopo i 4.123 di ieri. Va da sé che per raggiungere la soglia dello scorso anno e avvicinarsi a quota 5.000 ci sarebbe bisogno di un'acelerata decisa nell'ultima settimana.

Ecco il comunicato della società

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti relativa alla prossima stagione 2025/2026, "UNA STORIA DA VIVERE".

Vendita libera, alle 18:00 di oggi, 23 agosto 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 4.154.