Crotone-Benevento, segui la conferenza stampa di Auteri LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista del big match dello Scida

Domani è in programma l'atteso incontro tra Crotone e Benevento, in programma allo Scida e che darà il via al campionato di entrambe le formazioni. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Auteri ha presentato così l'incontro.

Mister come arriva la squadra a questo incontro? Cosa ci può dire di Manconi?

"Ci arriviamo bene. Sono stati cinquanta giorni di lavoro molto proficui. Manconi è un ragazzo che viene da un infortunio, poi ha recuperato. Per qualche giorno lo abbiamo preservato, è pienamente disponibile. Per lui è un nuovo inizio, avrà tempo e disponibilità per crescere. La squadra complessivamente sta bene".

Come gestirà le scelte?

"Abbiamo terminato un percorso di lavoro, domani si inizia a giocare in un campionato lunghissimo e difficile per tutti. Sono abituato a valutare il percorso di lavoro. Domani farò delle scelte, saranno sempre analisi relative al lavoro della settimana. Questo è il segreto di essere insieme, al tecnico tocca fare delle scelte. Abbiamo un gruppo ben assortito nel giusto numero, sono certo che i ragazzi abbiano in mente il progetto predominante. Ho qualche dubbio, vedremo domani".

Come si approccia a una partita del genere?

"Non mi piace dare giudizi sugli altri, ma devo dire che il Crotone ha consolidato un modo di lavorare e di essere, cercando di andare a intervenire su alcune debolezze. Per me conta il campo, le teorie se le porta via il vento. È una squadra che struttura. Non tocca a me dire cosa faranno, posso dire che è una partita impegnativa. Rispetto a noi hanno il vantaggio di essere più squadra perché noi abbiamo cambiato tanto, ma su questo aspetto stiamo crescendo molto. Dobbiamo mettere in campo l'identità di squadra".

Quali sono i pro e i contri in una sfida del genere alla prima di campionato?

"I pro e i contro ci sono sempre, soprattutto in questo girone. C'è un grandissimo equilibrio verso l'alto ancora più marcato rispetto allo scorso anno. Ci sono squadre con qualità importanti, con elementi di valore assoluto per la categoria. Penso che soprattutto inizialmente le partite saranno molto equilibrate, difficilmente una squadra prevarrà sull'altra. Con il Crotone sarà una partita come un'altra, il confronto deve avvenire sul campo. Come ho detto prima, sulla carta loro sono più consolidati, ma pareggeremo questo aspetto sicuramente".

Cosa ci può dire dell'attacco?

"I dubbi devo averli sempre. Siamo tutti disponibili, che poi Perlingieri o Manconi siano reduci da un percorso di lavoro particolare, sono sempre elementi che possono fare la partita".