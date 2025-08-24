Crotone-Benevento, i convocati: Manconi c'è. Sono tre gli indisponibili

Sono 24 i convocati di Auteri per il match di domani con il Crotone. Regolarmente a disposizione Manconi che fa parte della spedizione in terra calabrese. Out Esposito, Mignani e Simonetti. Ecco l'elenco completo:
PORTIERI: Russo Danilo, Suppa Mattia, Vannucchi Gianmarco.
DIFENSORI: Borghini Diego, Ceresoli Andrea, Pierozzi Edoardo, Ricci Giacomo, Romano Raffaele, Saio Pietro, Scognamillo Stefano, Sena Francesco Pio, Viscardi Angelo.
CENTROCAMPISTI: Del Gaudio Matteo, Maita Mattia, Mehic Dino, Prisco Antonio, Talia Angelo, Tsingaras Angelos.
ATTACCANTI: Carfora Lorenzo, Della Morte Matteo, Lamesta Davide, Manconi Jacopo, Perlingieri Mario, Salvemini Francesco.
INDISPONIBILI: Esposito, Mignani, Simonetti