Benevento, comunicazione e merchandising: in cantiere nuove iniziative Il club giallorosso vuole essere sempre più vicino ai propri tifosi. Proseguirà il tour in provincia

L'inizio della nuova stagione ha portato una ventata di novità in seno al Benevento Calcio. Lo si è visto a cominciare da un modo di comunicare diverso da parte del sodalizio giallorosso, come dimostrato attraverso la presentazione delle nuove maglie da gioco. Nessun video “celebrativo” o altro, ma l'addobbo di un Ciro Vigorito che adesso presenta una immagine totalmente diversa, con la bella vista delle divise ufficiali, accompagnate da uno striscione che recita: “una storia da vivere... insieme” (in foto). Si è cercato soprattutto di mettere in risalto uno senso di appartenenza che andasse al cuore dei tifosi, toccando le corde giuste in un clima di certo non felicissimo dopo l'amaro epilogo dello scorso anno. Gli stessi manifesti comparsi per strada, che hanno annunciato la campagna abbonamenti, profumano di un vecchio modo di fare, quando non esistevano i social, che ha trovato ampi consensi. Queste novità, unite a una campagna acquisti ambiziosa, ha portato a una buona risposta in termini di vendite delle tessere di fidelizzazione, con oltre quattromila emissioni: un dato non affatto scontato dopo quanto accaduto nei play off con la Juve Next Gen.

Benevento, al via tante iniziative

Si tratta di una nuova politica che ha soltanto dato i primi vagiti. La volontà del presidente Vigorito è chiara: quella di essere più vicini alla gente, attraverso una serie di iniziative che faranno seguito a quelle già promosse nella scorsa stagione e che vedranno la regia attenta e discreta del club manager Alessandro Cilento, chiamato a garantire continuità e cura dei rapporti tra società e territorio. Il tour in provincia di “Conosciamo Benevento”, proseguirà anche quest'anno, dopo il successo fatto registrare nel recente passato, così come le visite alle scuole del territorio, con la volontà di effettuare degli incontri anche con i bimbi delle Elementari. Sono previste delle importanti novità relative allo Store: l'idea è quello di allargarlo e di renderlo ancora più funzionale. La suggestione è quella di aprire un Benevento Calcio Store all'interno del Ciro Vigorito, con l'impianto che potrebbe essere aperto tutti i giorni della settimana, proprio come gli stadi ultramoderni che quotidianamente ospitano migliaia di tifosi o semplici curiosi.

Dal caffè alla birra ufficiale del Benevento Calcio

Tra gli obiettivi c'è anche un ampliamento del merchandising, attraverso una unione sempre più forte con gli sponsor. Da pochi giorni è in vendita la birra ufficiale del Benevento Calcio, che il club giallorosso sta donando a tutti gli abbonati. La stessa è prodotta da Terre di Confine, un'azienda in forte crescita che produce prodotti interamente naturali, in particolare lo zafferano. La birra sarà disponibile anche nel corso delle partite della Strega e sarà l'unica distribuita all'interno del Vigorito. In programma c'è anche una sinergia con Incas per mettere in vendita il caffè Cuore Giallorosso, il primo interamente dedicato al Benevento Calcio. La società, inoltre, ha intavolato un accordo con l'istituto alberghiero le Streghe, attraverso un concorso all'interno alla scuola che metterà a disposizione delle borse di studio, oltre alla presenza di studenti che svolgeranno il ruolo di hostess nel corso degli incontri casalinghi della formazione giallorossa. Sono soltanto una parte delle iniziative in cantiere, ma che dimostrano ampiamente come la Strega abbia cambiato marcia, mostrando una maggiore vicinanza che si tramuta in un contatto diverso con i propri tifosi che rappresentano il cuore pulsante di ogni società di calcio. Di questo, il Benevento di Vigorito, ne è pienamente consapevole.