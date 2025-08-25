Benevento-Casertana, al via la prevendita

La vendita andrà dalle 15 di oggi fino alle 21,45 del 31 agosto

Benevento.  

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 25 agosto 2025 e fino alle ore 21:45 del 31 agosto p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticketone i tagliandi validi per la partita Benevento-Casertana, in programma il giorno 31 agosto 2025 alle ore 21:00.

La vendita online/web non è consentita.

I PREZZI

Curva Sud 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 18 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 73 €. Settore ospiti 9 €. Settore ospiti 14 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

lunedì 25 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

martedì 26 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

mercoledì 27 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 28 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 29 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 30 agosto 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 31 agosto 2025 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 25 agosto 2025 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 30 agosto 2025 alle ore 19:00. 

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Caserta e provincia.

Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Caserta e provincia

Vendita abilitata ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate 

La vendita online/web non è consentita

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato. 

