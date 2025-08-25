Benevento, abbonamenti a quota 4.216 Nel girone C solo il Catania ha fatto finora meglio

L'esordio che incombe, la voglia matta di tornare allo stadio per vedere quella mitica maglia giallorossa. Lunedì di calcio giocato, ma anche di sottoscrizioni di abbonamenti: altre 44 tessere e la soglia centrata parla di 4.216 totali. Mancano cinque giorni alla chiusura della campagna denominata “Una storia da vivere”. Si può arrivare a 4.500, dipende anche dalla spinta che può arrivare dall'esordio a Crotone. E' comunque già una buona cifra, considerando che nel girone C ha fatto meglio solo il Catania (11.500) e più in generale in serie C sono avanti Ascoli (7.150), Union Brescia (5.062), Sambenedettese (5.000). Mentre sono ancora dietro Salernitana (4.000), Crotone (2.500), Ravenna (2.150), Campobasso (2.000), Arezzo (1.828), Trapani (1.650) e Siracusa (1.650).