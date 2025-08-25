L'esordio che incombe, la voglia matta di tornare allo stadio per vedere quella mitica maglia giallorossa. Lunedì di calcio giocato, ma anche di sottoscrizioni di abbonamenti: altre 44 tessere e la soglia centrata parla di 4.216 totali. Mancano cinque giorni alla chiusura della campagna denominata “Una storia da vivere”. Si può arrivare a 4.500, dipende anche dalla spinta che può arrivare dall'esordio a Crotone. E' comunque già una buona cifra, considerando che nel girone C ha fatto meglio solo il Catania (11.500) e più in generale in serie C sono avanti Ascoli (7.150), Union Brescia (5.062), Sambenedettese (5.000). Mentre sono ancora dietro Salernitana (4.000), Crotone (2.500), Ravenna (2.150), Campobasso (2.000), Arezzo (1.828), Trapani (1.650) e Siracusa (1.650).
Benevento, abbonamenti a quota 4.216
Nel girone C solo il Catania ha fatto finora meglio
