Serie C / Diretta Crotone-Benevento, c'è Carfora dal primo minuto LIVE

Esordio in campionato per il Benevento che affronta allo Scida il Crotone. La prima giornata regala subito un big match tra due formazioni che, ai nastri di partenza, si presentano tra quelle che cercheranno di ottenere la promozione in Serie B.
Crotone-Benevento, il tabellino
CROTONE (4-3-3): Merelli; Leo, Cargnelutti, Cocetta, Groppelli; Gallo, Vinicius, Stronati; Zunno, Gomez, Maggio. A disp.: Martino, Sala, Murano, Piovanello, Marazzotti, Sandri, Guerra, Schirò, Vrenna, Bruno, Tumminello. All.: Longo
BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Carfora; Salvemini. A disp.: Russo, Suppa, Sena, Mehic, Viscardi, Manconi, Borghini, Romano, Del Gaudio, Perlingieri, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Auteri
Arbitro: Renzi di Pesaro. Assistenti: Consonni di Treviglio e Taverna di Bergamo. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. Operatore FVS: Spataro di Rossano