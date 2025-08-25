Serie C / Diretta Crotone-Benevento, c'è Carfora dal primo minuto LIVE

Segui la testuale del match dello Scida che apre il campionato

Benevento.  

Esordio in campionato per il Benevento che affronta allo Scida il Crotone. La prima giornata regala subito un big match tra due formazioni che, ai nastri di partenza, si presentano tra quelle che cercheranno di ottenere la promozione in Serie B. 

Crotone-Benevento, il tabellino

CROTONE (4-3-3): Merelli; Leo, Cargnelutti, Cocetta, Groppelli; Gallo, Vinicius, Stronati; Zunno, Gomez, Maggio. A disp.: Martino, Sala, Murano, Piovanello, Marazzotti, Sandri, Guerra, Schirò, Vrenna, Bruno, Tumminello. All.: Longo

BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Carfora; Salvemini. A disp.: Russo, Suppa, Sena, Mehic, Viscardi, Manconi, Borghini, Romano, Del Gaudio, Perlingieri, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Auteri 

Arbitro: Renzi di Pesaro. Assistenti: Consonni di Treviglio e Taverna di Bergamo. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. Operatore FVS: Spataro di Rossano

