Crotone-Benevento, Scognamillo: "Vittoria importante, ora testa alla prossima" Le parole del centrale difensivo giallorosso: "Stiamo creando un gruppo importante"

Al termine di Crotone-Benevento, il centrale difensivo Stefano Scognamillo ha parlato così sull'importante vittoria conquistata dai giallorossi: "Risultato importante che ci dà morale per affrontare questo campionato che è molto difficile, come visto già stasera. Abbiamo avuto tante occasioni che abbiamo sprecato, ci sta alla prima di campionato ma devo dire che l'atteggiamento è stato giusto. L'ammonizione? Mi ha pesato, su qualche intervento sarei potuto entrare più duramente, ma ho cercato di gestirmi al meglio per evitare il doppio giallo".

Scognamillo e la forza del gruppo

"Questo gruppo è formato da un giusto mix di gioventù e anziani. L'ossatura era già buona, noi nuovi ci siamo inseriti alla grande con l'obiettivo di creare un gruppo ancora più forte perché è il gruppo il vero segreto in questo campionato".

Scognamillo e il rapporto con Auteri

"La presenza di Auteri ha contato tanto perché lo conosco, questo mi ha spinto a venire qui":

La condizione fisica del Benevento

"Per quanto riguarda la condizione, siamo al 70%. Possiamo e dobbiamo dare ancora tanto. La cosa più importante stasera era la vittoria, ci siamo riusciti e adesso testa alla prossima".