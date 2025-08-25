Crotone, Longo mastica amaro: "Presi due gol come una squadra di Eccellenza" Le parole del tecnico rossoblù dopo la sconfitta rimediata con il Benevento

Emilio Longo ha commentato con rammarico la sconfitta rimediata dal suo Crotone contro il Benevento: "Abbiamo preso due gol da squadra di Eccellenza, questa è l'unica discriminante di oggi. A questi livelli non si possono commettere questi errori. La partita è stata gestita bene. Il primo tempo ha visto il Benevento protagonista, nella ripresa il Crotone meritava di più con il tiro a giro di Maggio e le due occasioni di Maggio. Ci portiamo a casa il secondo tempo della partita, con la consapevolezza che occorre lavorare sodo anche perché nel primo tempo abbiamo avuto molti calciatori al di sotto della sufficienza".