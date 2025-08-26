Benevento: oggi seduta a Rocca di Neto, mercoledì all'Imbriani a porte aperte Inizia un'altra settimana importante in vista del derby con la Casertana

Dopo la bellissima vittoria dello Scida, la squadra giallorossa si è ancora fermata in Calabria, a Rocca di Neto, dove ha svolto una seduta di allenamento. Dopo il pranzo, tutti in pullman e ritorno a Benevento. Domani i giallorossi usufruiranno di una giornata di meritato riposo e riprenderanno la preparazione mercoledì alle 17,30. Per l'occasione la seduta di allenamento sarà a porte aperte.

Inizierà un'altra settimana importante, preludio al derby contro la Casertana. Giovedì venerdì e sabato gli allenamenti saranno mattutini, così come la rifinitura di domenica. La sfida coi rossoblù di Terra di Lavoro è prevista per le 21.