Benevento, abbonamenti in chiusura: quanto si risparmia dopo i nuovi prezzi? Sottoscrivere la tessera è sempre più conveniente, ma il tempo sta per scadere

L'inizio della prevendita di Benevento-Casertana ha svelato anche i prezzi singoli dei biglietti che la società adotterà lungo tutto l'arco della stagione. Ci sono state delle modifiche, con dei "piccoli" aumenti di un euro nei settori Curva Sud e Distinti. Si registra un decremento di due euro per la tribuna inferiore, mentre la tribuna superiore scoperta ha fatto registrare un incremento di un euro, la superiore coperta di due euro e la tribuna centrale di ben nove euro rispetto alla scorsa stagione. È chiaro che si riformula il calcolo relativo al risparmio del prezzo degli abbonamenti, il quale è rimasto totalmente invariato in confronto a quello di un anno fa. Sono considerazioni che i cosiddetti "indecisi" sono chiamati a fare, considerato che la campagna terminerà sabato sera, in occasione della vigilia del match con la Casertana. Il risparmio è evidente in tutti i settori, soprattutto in quelli di tribuna. Nella tabella sottostante, sono riportate le cifre che ogni tifoso risparmierebbe se preferisse gli abbonamenti ai biglietti, tutti comprensivi di prevendita e di commissioni. Anche coloro che non sono certi di seguire tutte le partite, per motivi di lavoro o altro, potrebbero trovare conveniente sottoscrivere la tessera di fidelizzazione. Il tempo sta per finire, abbonarsi resta la forma più conveniente per sostenere il Benevento.

Quanto risparmia un tifoso con gli abbonamenti?