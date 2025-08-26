Benevento, abbonamenti in chiusura: quanto si risparmia dopo i nuovi prezzi?

L'inizio della prevendita di Benevento-Casertana ha svelato anche i prezzi singoli dei biglietti che la società adotterà lungo tutto l'arco della stagione. Ci sono state delle modifiche, con dei "piccoli" aumenti di un euro nei settori Curva Sud e Distinti. Si registra un decremento di due euro per la tribuna inferiore, mentre la tribuna superiore scoperta ha fatto registrare un incremento di un euro, la superiore coperta di due euro e la tribuna centrale di ben nove euro rispetto alla scorsa stagione. È chiaro che si riformula il calcolo relativo al risparmio del prezzo degli abbonamenti, il quale è rimasto totalmente invariato in confronto a quello di un anno fa. Sono considerazioni che i cosiddetti "indecisi" sono chiamati a fare, considerato che la campagna terminerà sabato sera, in occasione della vigilia del match con la Casertana. Il risparmio è evidente in tutti i settori, soprattutto in quelli di tribuna. Nella tabella sottostante, sono riportate le cifre che ogni tifoso risparmierebbe se preferisse gli abbonamenti ai biglietti, tutti comprensivi di prevendita e di commissioni. Anche coloro che non sono certi di seguire tutte le partite, per motivi di lavoro o altro, potrebbero trovare conveniente sottoscrivere la tessera di fidelizzazione. Il tempo sta per finire, abbonarsi resta la forma più conveniente per sostenere il Benevento.
Quanto risparmia un tifoso con gli abbonamenti?
|Settore
|Intero
|Donna
|Over65
|Provincia
|Baby da 0 a 5 anni
|Junior da 6 ai 10 anni
|Curva Sud
|136 €
|162 €
|162 €
|162 €
|83 €
|136 €
|Distinti
|168 €
|198 €
|198 €
|198 €
|83 €
|136 €
|Tribuna inferiore
|210 €
|246 €
|246 €
|246 €
|83 €
|136 €
|Tribuna inferiore scoperta
|264 €
|300 €
|300 €
|300 €
|83 €
|136 €
|Tribuna superiore coperta
|404 €
|448 €
|448 €
|448 €
|83 €
|136 €
|Tribuna Centrale
|750 €
|830 €
|830 €
|830 €
|83 €
|136 €