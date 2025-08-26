Benevento, abbonamenti in chiusura: quanto si risparmia dopo i nuovi prezzi?

Sottoscrivere la tessera è sempre più conveniente, ma il tempo sta per scadere

Benevento.  

L'inizio della prevendita di Benevento-Casertana ha svelato anche i prezzi singoli dei biglietti che la società adotterà lungo tutto l'arco della stagione. Ci sono state delle modifiche, con dei "piccoli" aumenti di un euro nei settori Curva Sud e Distinti. Si registra un decremento di due euro per la tribuna inferiore, mentre la tribuna superiore scoperta ha fatto registrare un incremento di un euro, la superiore coperta di due euro e la tribuna centrale di ben nove euro rispetto alla scorsa stagione. È chiaro che si riformula il calcolo relativo al risparmio del prezzo degli abbonamenti, il quale è rimasto totalmente invariato in confronto a quello di un anno fa. Sono considerazioni che i cosiddetti "indecisi" sono chiamati a fare, considerato che la campagna terminerà sabato sera, in occasione della vigilia del match con la Casertana. Il risparmio è evidente in tutti i settori, soprattutto in quelli di tribuna. Nella tabella sottostante, sono riportate le cifre che ogni tifoso risparmierebbe se preferisse gli abbonamenti ai biglietti, tutti comprensivi di prevendita e di commissioni. Anche coloro che non sono certi di seguire tutte le partite, per motivi di lavoro o altro, potrebbero trovare conveniente sottoscrivere la tessera di fidelizzazione. Il tempo sta per finire, abbonarsi resta la forma più conveniente per sostenere il Benevento. 

Quanto risparmia un tifoso con gli abbonamenti?

Settore Intero  Donna  Over65 Provincia  Baby da 0 a 5 anni Junior da 6 ai 10 anni  
Curva Sud  136 € 162 € 162 € 162 € 83 € 136 €  
Distinti 168 € 198 € 198 € 198 € 83 € 136 €  
Tribuna inferiore 210 € 246 € 246 € 246 € 83 € 136 €  
Tribuna inferiore scoperta 264 € 300 € 300 € 300 € 83 € 136 €  
Tribuna superiore coperta 404 € 448 € 448 € 448 € 83 € 136 €  
Tribuna Centrale 750 € 830 € 830 € 830 € 83 € 136 €  

 

