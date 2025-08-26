Benevento-Casertana ad un arbitro esperto Sarà il sesto anno Ubaldi di Roma, che ha già incrociato tre volte i giallorossi

Sarà il sesto anno Mattia Ubaldi di Roma a dirigere il derby di domenica sera tra Benevento e Casertana. Un arbitro esperto dunque per la sfida sentita del Vigorito che ha finora diretto 65 partite in Lega Pro con 21 vittorie delle squadre di casa, 15 di quelle in trasferta e 29 pareggi. Sono 15 i rigori decretati da Ubaldi, 12 i cartellini rossi comminati. Per il Benevento è un volto già conosciuto: lo scorso anno ha diretto due partite al Vigorito, la prima vittoriosa contro il Foggia, la seconda con una sconfitta all'ultima di andata contro il Giugliano. Stesso derby aveva diretto anche l'anno prima coi napoletani terminato in parità.

A coadiuvare Ubaldi saranno i due assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Emanuele Fumarolo di Barletta. Quarto ufficiale Antonio di Reda di Molfetta. L'operatore addetto al FVS sarà Antoio Aletta di Avellino.