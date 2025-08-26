Benevento, l'effetto Crotone dà un impulso alla campagna abbonamenti

L'effetto Crotone fa... 110. E bastata la vittoria dello Scida per dare impulso agli ultini giorni dela campagna denominata “Una storia da vivere”. In una giornaa si è balzati a 4.326 con un incremento in meno di 24 ore di 110 tessere. Alla chiusura mancano ormai solo quattro giorni. Vedremo cosa accadrà.
Ecco il Comunicato della società.
“Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti relativa alla prossima stagione 2025/2026, "UNA STORIA DA VIVERE".
Vendita libera, alle 18:01 di oggi, 26 agosto 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 4.326”.