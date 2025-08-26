La Torres freme per avere Starita: se ne sta discutendo

La cessione di Starita alla Torres dovrebbe essere piuttosto vicina. Da Sassari si dicono convinti di chiudere al più presto, vista la disponibilità dell'attaccante a trasferirsi alla corte di Pazienza, ma manca proprio l'ok del Benevento. Si sta discutendo sula parte di ingaggio che gli corrisponderà la società giallorossa e su questo manca ancora un accordo.
Non è un segreto che da tempo ormai la Torres stia lavorando per portare Ernesto Starita a Sassari. Michele Pazienza lo conosce bene, avendolo allenato proprio in Campania nella sua parentesi non troppo fortunata con i giallorossi. Lo stesso tecnico dei rossoblù al termine del successo contro il Pontedera, 1-0 al Vanni Sanna al debutto in campionato, parlando del mercato lo ha definito come l’acquisto ideale per completare il progetto della sua squadra per caratteristiche tecniche.