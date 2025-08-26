La Torres freme per avere Starita: se ne sta discutendo Manca solo l'accordo tra le due società

La cessione di Starita alla Torres dovrebbe essere piuttosto vicina. Da Sassari si dicono convinti di chiudere al più presto, vista la disponibilità dell'attaccante a trasferirsi alla corte di Pazienza, ma manca proprio l'ok del Benevento. Si sta discutendo sula parte di ingaggio che gli corrisponderà la società giallorossa e su questo manca ancora un accordo.

Non è un segreto che da tempo ormai la Torres stia lavorando per portare Ernesto Starita a Sassari. Michele Pazienza lo conosce bene, avendolo allenato proprio in Campania nella sua parentesi non troppo fortunata con i giallorossi. Lo stesso tecnico dei rossoblù al termine del successo contro il Pontedera, 1-0 al Vanni Sanna al debutto in campionato, parlando del mercato lo ha definito come l’acquisto ideale per completare il progetto della sua squadra per caratteristiche tecniche.