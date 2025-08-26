Benevento, Vannucchi a Ottogol: "A Crotone grande prova di forza" Le parole dell'estremo difensore giallorosso: "Stiamo trovando la giusta amalgama in poco tempo"

Dopo l'importante vittoria conquistata contro il Crotone, il Benevento adesso punta il mirino sul Potenza. Ai microfoni di Ottogol, l'estremo difensore Vannucchi ha parlato del successo ottenuto allo Scida: "Non era affatto facile. Per noi era uno scontro diretto a tutti gli effetti. Abbiamo affrontato una squadra forte. Il Crotone l'anno scorso è partito con difficoltà, poi si è ripreso alla grande. Sono certo che i rossoblù faranno un grande campionato, in casa otterranno molti punti e, secondo me, saranno poche le squadre che riusciranno a vincere allo Scida. È stata una grandissima prova di forza. Siamo una squadra nuova, non è facile trovare l'amalgama giusta in così poco tempo. Questo risultato deve darci la spinta giusta per affrontare un campionato così difficile. Un altro aspetto rilevante è stato l'atteggiamento, siamo andati a prenderli altri. Questo deriva anche dalla grande personalità che c'è in rosa".

Vannucchi e il lavoro con Auteri

"In allenamento lavoriamo molto sotto tutti i punti di vista, mettendoci gamba, solidità e spirito di sacrificio. A Crotone c'è stato anche un buon possesso palla, anche se ieri abbiamo sbagliato un po' troppo. I ragazzi erano stremati, sono sicuro che i margini di miglioramento sono ampissimi".

Il mercato e i giovani

"La società si è mossa con largo anticipo sul mercato, in modo da permettere al mister di lavorare al meglio. Il ritiro è stato tosto, però sono sicuro che ne troveremo i benefici lungo tutta la stagione. La mano dell'allenatore si vede già, grazie anche alla presenza di Maita e Scognamillo, oltre a quella dei calciatori dell'anno scorso, che conoscono molto bene Auteri. Ci hanno dato una grande mano per capire determinate sfaccettature. I giovani? Non è facile trovare in Italia una società che punti così tanto sui prodotti del proprio vivaio, attraverso un lavoro mirato e certosino. Sono ragazzi di ottima qualità. La crescita avviene con il tempo e con gli errori, devono essere sereni e proseguire il percorso come stanno facendo".

Vannucchi punta la Casertana

"Questa settimana prepareremo la partita nei minimi dettagli. La prova di ieri ci dà una grossa spinta per proseguire il cammino con una vittoria".