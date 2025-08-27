Benevento: oggi seduta a porte aperte, sabato conferenza di Auteri Mente già rivolta al derby di domenica contro la Casertana

Settimana già programmata per il Benevento. Questo pomeriggio alle 17,30 è prevista la seduta di allenamento a porte aperte. E' la prima vera seduta settimanale (anche se ieri c'è stato un prologo defaticante a Rocca di Neto, vicino Crotone) e servirà per cominciare a capire come affrontere l'ostica Casertana, che ha vinto un po' a sorpresa contro l'Altamura.

Programmata anche la conferenza stampa di Gaetano Auteri prima del derby: appuntamento per le 11,45 di sabato 30. Come sempre la conferenza sarà trasmessa in diretta da Ottochannel Tv e in streaming su www.ottochannel.tv.