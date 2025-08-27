Benevento, porte aperte: lavoro intenso per chi non aveva giocato. LE FOTO

Alla seduta ha assistito anche il presidente Vigorito

Benevento.  

La ripresa in un clima sereno e carico di entusiasmo dopo la vittoria di Crotone. La squadra giallorossa si è ritrovata all'Imbriani poco dopo le 17,30 per la prima vera seduta settimanale in vista del derby con la Casertana. Allenamento a porte aperte diviso in due parti: la prima di atletica pressochè uguale (o quasi) per tutti, la seconda parte con una partitina a metà campo in cui sono stati impegnati solo quelli che non hanno giocato (o hanno giocato di meno...) lunedì sera a Crotone. Bella l'istantanea che ritrae praticamente l'undici che ha vinto allo Scida, comodamente seduto sull'erba dell'Imbriani ad assistere alla seduta dei compagni.

In campo c'erano quelli non titolari dall'inizio, da Talia a Manconi 8che nel finale ha anche calzato un tutore per proteggere il ginocchio infortunato), a Borghini a Romano, oltre a chi alla partita non ha proprio preso parte. Quindi i portieri Russo e Suppa, Sena, Mehic, Viscardi, Del Gaudio, Perlingieri, Tsingaras, Della Morte e Rillo.

Tra gli altri ha segnato un bel gol il giovanissimo Del Gaudio (classe 2008) e nel finale anche Romano con le sue lunghe leve. Tutto si è concluso con tanti tiri in porta al giovane Suppa, da parte di Perlingieri, Mehic, Talia e il portiere Russo.

All'allenamento ha assistito anche il presidente Vigorito, insieme al direttore sportivo Carli.

