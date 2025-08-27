Simonetti, colloquio con Vigorito sulle sue condizioni Ed Esposito si opera lunedì prossimo ad Arezzo dal professor Cerulli

Una lunga chiacchierata finale tra il presidente Vigorito e Pierluigi Simonetti, che ha “testato” (nel senso di “calpestato”, ma solo quello per ora) il manto erboso dell'Imbriani. E' fin troppo evidente la voglia di recuperare il più presto possibile e mettersi a disposizione di Auteri, ma l'infortunio patito richiede tanta pazienza. La sua presenza con gli undici che hanno vinto a Crotone e che hanno assistito all'allenamento in pieno relax, voleva essere proprio l'auspicio di rientrare al più presto nel gruppo con i suoi compagni. Il colloquio con il presidente è stato, dunque, incentrato proprio sulle condizioni del “tuttocampista” romano, che spera di poter chiudere questa sfortunata parentesi nel giro di una ventina di giorni.

ESPOSITO. A proposito di infermeria, va detto che Manuel Esposito ha rinviato il suo intervento al menismo. Avrebbe dovuto operasi venerdì, invece lo farà lunedì prossimo ad Arezzo, scegliendo il professor Cerulli. Probabile che si opti per l'asportazione completa del menisco e non per la sutura.