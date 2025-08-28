Benevento-Casertana, Di Nardo: "Sfida insidiosa, ma la Strega è più avanti" Il doppio ex della sfida del Vigorito sulla lotta alla promozione: "Ci sarà da battagliare"

Antonio Di Nardo segue da sempre le sorti del Benevento, dopo l'esperienza vissuta in giallorosso dagli inizi del 2002 al gennaio del 2005. Tre anni intensi, con al promozione in Serie B sfiorata proprio contro il Crotone, formazione con la quale la Strega "attuale" ha debuttato in campionato: "Il Benevento è partito con il piede giusto, contro una squadra forte che quest'anno sarà sicuramente tra le più attrezzate. Esordire allo Scida in questo modo, in un confronto che è sempre particolare per il Benevento, credo che non si poteva sperare di meglio. La società ha cambiato tanto, poi è chiaro che ci vuole tempo per raggiungere l'equilibrio. Trovare la giusta amalgama non è semplice, ma vedo che sotto questo aspetto si sta facendo un ottimo lavoro. Sicuramente è stata costruita una rosa in base a ciò che ha chiesto l'allenatore. Le ambizioni sono alte, adesso bisogna dare continuità alla vittoria conquistata contro il Crotone".

"Benevento-Casertana? I derby sono ricchi di insidie"

Di Nardo è un doppio ex di Benevento-Casertana, considerato che con il sodalizio rossoblù è stato tecnico delle formazioni giovanili dal 2016 al 2019: "I derby sono sempre particolari. La Casertana dovrebbe fare un campionato diverso, almeno sulla carta, rispetto al Benevento. Vedo i giallorossi più avanti, ma comunque sfide del genere restano sempre ricchi di insidie. Credo che il Benevento abbia tutte le carte in regola per ottenere una importante vittoria".

"Il girone C è più difficile rispetto allo scorso anno"

Sul girone C di Serie C, Di Nardo si è espresso così: "Sulla carta sembra essere più difficile rispetto allo scorso anno. Ci sono piazze importanti, ma anche neopromosse che potrebbero dare fastidio e che hanno ambizioni come Casarano e Siracusa. Ci sarà da battagliare per ottenere la promozione in Serie B".