Benevento, Starita va in prestito alla Torres

Trattativa in chiusura. Si tratta anche per Meccariello alla Ternana

Benevento.  

Per Ernesto Starita alla Torres di Michele Pazienza si è ai dettagli. Si è trovata la formula per cedere l'attaccante napoletano alla società sassarese: prestito. 

Starita che non fa da tempo parte dei programmi di Auteri, è arrivato a Benevento a gennaio del 2024: fino a giugno ha fatto registrare 17 partite e un gol. L'anno scorso, compreso i play off, ha giocato 31 partite, ancora con un gol. Totale 48 partite (molte solo spezzoni) e 2 gol. All'attaccante napoletano fu fatto sottoscrivere un triennale, con scadenza al 30 luglio 2027. Dunque il prestito è sembrata la soluzione migliore per cederlo alla squadra sassarese.

Se per Starita si è in chiusura, c'è ancora da lavorare per Biagio Meccariello, che interessa fortemente alla Ternana e al suo tecnico Liverani (che lo ha avuto con sé a Lecce). La trattativa è in corso, ma per chiuderla c'è bisogno ancora di qualche giorno.

