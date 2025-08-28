Benevento, abbonamenti all'attacco della quota dell'anno scorso Mancano solo 294 tessere, un gap che può essere colmato in questi 3 giorni

A meno di sempre possibili proroghe, la campagna abbonamenti del Benevento Calcio si chiuderà improrogabilmente alle 23,59 di sabato 30 agosto. Quindi tre giorni ancora di forcing per pareggiare o superare la quota dello scorso anno realizzata, lo ricordiamo, in un lasso di tempo decisamente superiore. Il numero delle tessere da tenere d'occhio è sempre lo stesso: 4.739. Fino a ieri sera i tifosi giallorossi avevano raggiunto la quota di 4.445, praticamente ad un passo così dal traguardo prefissato. In termini numerici mancano appena 294 tessere e poiché negli ultimi due giorni si è viaggiato alla media di oltre cento tessere al giorno (110 martedì, 119 mercoledì) sembrano esserci buone possibilità di andare a cogliere il traguardo prefissato. E' indubbio che già quello attuale sia un numero ragguardevole, ma la soglia dello scorso anno è davvero vicina e sarebbe un peccato mancarla.

Nel girone C ha fatto meglio solo il Catania

Confrontati questi dati a quelli delle altre società (grazie al sito italiani.it), il migliore nel girone C è sempre quello del Catania con 11.500 abbonati. Il Benevento è al secondo posto con i suoi 4.445, incalzato dalla Salernitana a quota 4.355. Più staccato il Crotone a 3.025. Poi tutti gli altri: Trapani a 1.650, il Potenza a 1.500, il Monopoli a 1.391, il Casarano a 1.300, il Latina a 900, il Cerignola a 825, la Cavese a 715, la Casertana a 300, il Giugliano a 290.