Benevento, ufficiale Starita alla Torres

Lo ha comunicato la società giallorossa

benevento ufficiale starita alla torres
Benevento.  

Anche la società giallorossa ha ufficializzato la cessione di Ernesto Starita in prestito secco (senza opzioni) alla Torres Sassari di Michele Pazienza. L'attaccante napoletano è partita stamattina presto alla volta ddella Sardegna per mettersi subito a disposizione dell'allenatore di San Severo.

Ecco il comunicato della società giallorossa.

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con la Torres per il trasferimento a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Starita. Il Club giallorosso augura ad Ernesto le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza." 

Ultime Notizie