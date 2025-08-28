Benevento, ufficiale Starita alla Torres

Anche la società giallorossa ha ufficializzato la cessione di Ernesto Starita in prestito secco (senza opzioni) alla Torres Sassari di Michele Pazienza. L'attaccante napoletano è partita stamattina presto alla volta ddella Sardegna per mettersi subito a disposizione dell'allenatore di San Severo.
Ecco il comunicato della società giallorossa.
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con la Torres per il trasferimento a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Starita. Il Club giallorosso augura ad Ernesto le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza."