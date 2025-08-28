Domenica ospiti del Benevento l'Asd Pallamano e l'Asd Castelpoto Riprende il progetto che ha riscosso successo lo scorso anno

Dopo la grande e calorosa partecipazione della scorsa stagione, continua il progetto che valorizza le realtà sportive del territorio, dando spazio e visibilità alle associazioni locali in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio per il campionato 2025-2026, presso lo Stadio "Ciro Vigorito".

Per la prossima sfida interna contro la Casertana, in programma il 31 agosto 2025 alle ore 21:00, saranno ospiti l’ASD Pallamano Benevento 23, con la squadra maschile iscritta alla Serie B e le formazioni delle giovanili, e l’ASD Castelpoto, recentemente promossa nel campionato di Eccellenza sannita.

Durante l’intervallo, le due associazioni sfileranno a bordo campo, mentre lo speaker presenterà le principali attività che le caratterizzano.