Il Benevento Calcio comunica che, eccezionalmente per questa settimana, i botteghini dello Stadio "Ciro Vigorito" resteranno aperti anche nella giornata di sabato 30 agosto 2025, osservando i consueti orari: dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.
Si ricorda, inoltre, che domenica 31 agosto 2025 – giorno gara – i botteghini dello stadio resteranno chiusi al pubblico.
Benevento, botteghini aperti sabato 30 agosto
Saranno invece chiusi il giorno della gara, il 31 agosto
