Abbonamenti: altre cento tessere e il traguardo dello scorso anno si avvicina 110 abbonamenti in questo giovedì. Mancano solo due giorni e 184 tessere per il record

Altre 110 tessere e il traguardo dei 4.739 abbonamenti si avvicina sempre di più: gli abbonamenti della campagna “Una storia da vivere” hanno toccato questa sera quota 4.555: ne mancano appena 184 per pareggiare la quota dellla scorsa stagione. A questo punto e con il ritmo preso, il traguardo potrebbe essere toccato. Mancano solo due giorni, ma tutto sembra possibile.

Ricordiamo anche i dati delle altre società: il migliore nel girone C è sempre quello del Catania con 11.500 abbonati. Il Benevento è al secondo posto con i suoi 4.555, incalzato dalla Salernitana a quota 4.355. Più staccato il Crotone a 3.025, il Trapani a 1.650, il Potenza a 1.500, il Monopoli a 1.391, il Casarano a 1.300, il Latina a 900, il Cerignola a 825, la Cavese a 715, la Casertana a 300, il Giugliano a 290.